Danza | anarchia e dettagli in controluce

Mi-Tomorrow

E in questadi cavalli, carrozze, pedoni, non c'è mai un momento di tensione, mai un ... a passo di. Ho capito allora il senso profondo di quel rito collettivo che è la Feria di Golega, ...... una città prigione (dal nome eloquente di Prison City) che conta oltre cinquecentomila detenuti, sorvegliata da guardie robot ma lasciata per lo più senza alcun controllo nell’e ... Sicurezza a Milano, perché questa «anarchia» L'ultimo caso in metropolitana: il video La settima puntata ha visto brillare il talento dell’infortunato Gabriel Garko e la sinuosità di Ema Stokholma (innamorata del «suo» ballerino Angelo). Bocciate invece la gestione criminosa dei micro ...