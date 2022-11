Comuni ricicloni | Montemesola è tra i primi

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Anche quest’anno il Comune diè risultato tra idella Regione Puglia nella speciale classifica deiche Legambiente stila per valutare e giudicare il grado di efficienza della raccolta differenziata dei rifiuti. “Anche quest’anno, ci dice il sindaco Ignazio Punzi, noi Montemesolini possiamo fregiarci del premio simbolico ricevuto nel corso dell’Ecoforum tenutosi lo scorso 28 Novembre a Bari e proseguire nella direzione intrapresa ormai da tantissimo tempo del rispetto dell’ambiente e dell’attenzione al riciclo dei rifiuti”. “Le buone pratiche, sostiene l’assessore all’Urbanistica con delega all’Ambiente Sebastiano Scarano, si riconoscono quando si assestano e si stabilizzano e diventano azione consueta che non deve più essere indotta, ma che viene svolta in maniera naturale e ...

