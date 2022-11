Come scegliere la libreria per la tua casa

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Laè un arredo indispensabile per chi ama leggere ma anche per chi vuole dare un tocco sofisticato ai propri ambienti die non safare. In questa guida ti mostreremolapiù adatta per te in base allo stile d’arredo die al tipo di stanza in cui vorrai collocare lo stiloso complemento di design da te tanto amato. Ami leggere e non conosci limiti quando si tratta di acquistare libri? Ammettilo, quando trovi dei libri scontati o vaghi per mercatini di libri usati, non riesci proprio a frenarti, ti fai incantare dalla trama o ami particolarmente quell’autrice o autore, e via, l’ennesimo libro ti seguirà nella tuaper finire dritto nellain salotto. Ormai l’hai riempita ...