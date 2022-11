Antonino Spinalbese spiazza i vipponi | la confessione al Gf Vip

(Di mercoledì 30 novembre 2022)ha svelato ai suoi compagni d’avventura del Grande Fratello Vip le sue intenzioni con Ginevra Lamborghini “Falla entrare per una settimana dai Alfonso. Litighiamo un po’ così la fate tornare la prossima settimana. Le voglio un mondo di bene. Poi Alfonso se vuoi esco io“. Con queste parole si è concluso l’incontro di lunedì sera durante la diretta trae Ginevra Lamborghini: i due hanno flirtato in giardino davanti ad Oriana disperata. Sì, perché nonostante la frequentazione breve con, Oriana sembra essersi molto legata al vippone e da quando lui ha messo un freno la modella non si dà pace e sta cercando in qualsiasi modo di riconquistarlo. Manon ne vuole sapere e anzi pensa a Ginevra e alle due settimane spensierate che i due ...

Al Grande Fratello vip non c'è Belen Rodriguez , ma è come se ci fosse. Perché l'argentina resta sempre al centro del gossip, visto che il suo ex () adesso è nella casa più spiata d'Italia come concorrente. E in una chiacchierata di, ancora una volta, spunta proprio lei: Belen. Micol Incorvaia viene ...Lunedì sera gli autori del GF Vip hanno fatto rincontrare Ginevra Lamborghini e, per la gioia dei Gintonic. Il gieffino ha speso delle belle parole per la sua amica speciale ed ha chiesto ad Alfonso Signorini di far rientrare in casa l'ex concorrente ...Il conduttore del GF Vip tira una vera e propria stoccata al 27enne L’ex parrucchiere ha chiuso la storia con Oriana, ma le sue parole non convincono Alfonso Alfonso Signorini tira una stoccata… Leggi ...Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì c’è stato l’ennesimo incontro tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, con i due che avevano legato molto durante le ...