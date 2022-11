Aidem Studenti con problemi emotivi e comportamentali non certificati | come gestire correttamente le varie casistiche in aula Formazione Accreditata

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Corso online accreditato MIUR (30 ore) per fornire ai docenti tutti gli strumenti per una corretta gestione quotidiana degliconnonattraverso esempi pratici e proposte di attività da attuare in classe. Le classi sono, sempre più frequentemente, composte da alunni che manifestanodifficili da L'articolo .