(Di martedì 29 novembre 2022) Sembra proprio che uno dei più grandi buchi didisia nato da alcuni tagli attuati da James Cameron stesso allaggiatura. A quanto pare l'eliminazione di una scena dal primo, ad opera di James Cameron, ha creato undiconsiderevole che ad oggi non trova ancora una risposta canonica. La community sembra comunque aver svelato l'arcano. Una delle domande più frequenti nei confronti disi lega proprio al funzionamento dei suoi protagonisti, e al modo in cui riescono a curarsi, rigenerando la pelle e le varie ferite. Nel primo film del 1984 James Cameron ha cancellato una sequenza che potrebbe dare una risposta a tutto ciò. La scena in questione si situa poco dopo l'uccisione di Sarah …

Movieplayer

E poi mi ha accompagnata nel suo ufficio, vedo questaruota di una nave, non avevo idea che fosse la ruota del Titanic. Vedo il braccio del. Ero tipo, oh mio dio, sto vivendo un'...... Odissea nello spazio (1968), Blade Runner (1982),(1984), Interstellar (2014) o la saga ... Il film è unsuccesso e lancia un personaggio diventato famoso anche al di fuori dei confini ... Terminator: un grande buco di trama è stato spiegato con alcune scene tagliate dalla sceneggiatura Sembra proprio che uno dei più grandi buchi di trama di Terminator sia nato da alcuni tagli attuati da James Cameron stesso alla sceneggiatura.Questa settimana il mondo delle sneaker vede il ritorno di un classico old school del basket che non si vedeva da tempo sugli scaffali. Rilasciata originariamente nel 1985, questa scarpa è stata un pu ...