Tennis | Sinner torna ad allenarsi a Montecarlo

(Di martedì 29 novembre 2022), 29 nov. -(Adnkronos) - A quasi un mese di distanza dall'ultima apparizione al Masters di Parigi Bercy, dove aveva rimediato l'infortunio al dito che lo aveva costretto al forfait in Coppa Davis, Jannik Sinnner èto in campo aper un allenamento con vista 2023. "Back to work", ha scritto il 21enne altoatesino sui suoi profili social.debutterà nella prossima stagione al torneo Atp 250 di Adelaide in programma dal 2 all'8 gennaio.

