Tebas contro Agnelli | “Hai passato tanti anni a manipolare i bilanci | tue dimissioni grande notizia”

(Di martedì 29 novembre 2022) Javierspara a zero su Andrea. E’ di oggi ladella richiesta da parte della Liga, di cui è presidente, dell’esclusione della Juventus da tutte le competizioni dopo la dimissione del Cda per via di ulteriori indagini suidel club torinese. Con un tweet, però, il numero uno della massima serie spagnola attacca: “Caro Andrea, haia ‘, valutazioni, documenti, per ingannare autorità pubbliche, sport, azionisti, tifosi… e allo stesso modo volevi ingannare il mondo del calcio con la bontà della Superlega. Le tuesono una”. SportFace.

