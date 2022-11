Samantha De Grenet | lacrime per un dramma indimenticabile | confessione da pelle d’oca

(Di martedì 29 novembre 2022)Deha fatto unaa cuore aperto a Verissimo su unterribile da lei vissuto che ancora adesso non le dà tregua. Sono passati diversi anni… L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Oltre due anni faDeaveva scelto il salotto di Verissimo per svelare che stava combattendo contro un tumore al seno . Ora la showgirl cinquantaduenne, sempre dall'amica Silvia Toffanin, ha voluto ...'Mi chiudevo in bagno a piangere':De, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo , ha parlato di uno dei momenti più difficili della sua vita. Un paio di anni fa, infatti, la conduttrice ha iniziato a fare i conti con un ...Samantha De Grenet ha confessato alcuni retroscena sul cancro e sulle difficoltà riscontrare a causa dei suoi sbalzi d'umore.Oltre due anni fa Samantha De Grenet aveva scelto il salotto di Verissimo per svelare che stava combattendo contro un tumore al seno. Ora la showgirl cinquantaduenne, sempre dall’amica Silvia Toffanin ...