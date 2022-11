Qatar 2022 | Inghilterra-Galles 3-0

(Di martedì 29 novembre 2022) (Adnkronos) – L’cala il tris contro ilnella prima sfida contro un’altra squadra britannica ai Mondiali, nel gruppo B di. I Tre Leoni hanno vinto tutte le ultime sette partite contro il. La squadra di Southgate si qualifica agli ottavi, dove affronterà il Senegal, da prima del girone con 7 punti, mentre la formazione di Page chiude ultima ad un punto. All’Ahmad bin Ali Stadium di Al Rayyan i Tre Leoni partono subito forte e al 10? Kane riceve tra le linee ed imbuca per Rashford che si presenta davanti a Ward ma calcia sul corpo del portieree in uscita bassa. Al 38? azione personale di Bellingham che serve Foden, con il giocatore del City che controlla e calcia di sinistro senza trovare lo specchio della porta.timido ...

... Kalidou Koulibaly in conferenza stampa dopo il successo del suo Senegal 2 - 1 sull'Ecuador e la qualificazione agli ottavi di finale ai Mondiali di. "Spero di poter dare un po' di forza e ...Pulisic regala gli ottavi di finale agli Stati Uniti nel decisivo match contro l'Iran. Inghilterra tris al Galles e prima nel gironeSi conclude anche il girone B di. Dopo Olanda e Senegal, volano agli ottavi di finale l'Inghilterra di Southgate vicecampione d'Europa e gli Stati Uniti. Marcus Rashford, autore di una doppietta in Galles - Inghilterra © ...Doha, 29 novembre 2022 - Il derby del Regno Unito è dell' Inghilterra: Galles steso 3-0 ed eliminato, mente gli uomini di Gareth Southgate chiudono al primo posto il gruppo B e agli ottavi di finale d ...Di fatto bastava un punto per la qualificazione al prossimo turno, ma l'Inghilterra ha deciso di non lasciare spazio a possibili sorprese e ha battuto per 3-0 il Galles nell'ultima giornata del Gruppo ...