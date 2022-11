Ponte Messina | Salvini | Opera prioritaria per il governo | al via tra due anni

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 29 novembre 2022) Roma, 29 nov. (Adnkronos) - ‘'L'iter delsullo tratto dicomincia nel 1969 e io sono nato più tardi. Ilfarebbe risparmiare 140 mln di CO2 grazie all'intermodalità con l'asse Palermo-Berlino. In manovra abbiamo riportato in vita la società Stretto di. Ilsignifica posti di lavoro e sviluppo non solo per Sicilia e Calabria, ma per l'intero Paese. Sarà una‘green' a campata unica eper il. Tutte le Regioni sono d'accordo e vado a Bruxelles a chiedere un cofinanziamento. Vorrei che i primi scavi partissero tra due''. Lo sottolinea il vice premier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo, in occasione dell'assemblea di Alis. ''Adesso ...