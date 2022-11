NBA 2022 2023 | un super Durant stende i Magic di Banchero | vincono le capoliste Phoenix e Boston

Leggi su sportface

(Di martedì 29 novembre 2022) Sono dieci i match validi per la regular season NBAandati in scena nella notte tra lunedì 28 e martedì 29 novembre. L’unico italiano in campo era Paolo, protagonista di una buona prova con i suoi Orlandononostante la sconfitta per 109-102 contro i Brooklyn Nets. La prima scelta del draft ha realizzato 24 punti, 4 rimbalzi e 5 assist, ma ha potuto poco contro un Kevinda 45 punti, che si è caricato la squadra sulle spalle e l’ha trascinata alla vittoria. Non è sceso in campo invece Simone Fontecchio nella sconfitta degli Utah Jazz contro i Chicago Bulls per 107-104. Vittorie per ledelle rispettive Conference, ovvero iCeltics e iSuns, trascinate da Jason Tatum (35) e Devin Booker (44). Cadono ...