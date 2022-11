Nato si riunisce a Bucarest | Stoltenberg chiede più aiuti a Kiev

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 29 novembre 2022) "Lacontinuerà a stare con l'Ucraina per tutto il tempo necessario. Non ci tireremo indietro". Jenslo ripete ogni volta che ne ha occasione. Il segretario generale dell'Alleanza lo ha ribadito anche negli ultimi due giorni, anticipando di fatto il tema principale all'ordine del giorno della riunione dei ministri degli Esteri dei Paesi membri, prevista per oggi e domani a. Per l'Italia ci sarà il vice presidente del Consiglio e capo della diplomazia, Antonio Tajani, che in un colloquio telefonico con lo stessoha confermato venerdì la posizione del governo di Giorgia Meloni: "L'Italia sostiene con forza l'integrità territoriale, la sovranità, la piena indipendenza e la resilienza dell'Ucraina. Manterremo il nostro sostegno politico, militare, finanziario e umanitario a ...