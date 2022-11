Gf Vip 7 | lite accesa tra Patrizia Rossetti e Wilma Goich | “L’abbiamo fatta in due la ca**ata!”

Leggi su isaechia

(Di martedì 29 novembre 2022) Una puntata a dir poco scoppiettante quella del Gf Vip 7 andata in onda ieri sera. Per la gioia di tutti sui fan, l’amatissima ex Vippona Clizia Incorvaia ha fatto ritorno nella Casa del reality show per un confronto con, ree di aver sparlato in modo molto pesante contro la sorella Micol Incorvaia. Dopo la diretta, la conduttrice ha fatto mea culpa, come riportato da Biccy.it, sembrerebbe anche che laabbia fatto alcune rivelazioni sulla cantante: Ho fatto delle battute idiote e lo ammetto, ho chiesto scusa. Sono battute che fai da bar sceme, ma non erano cose pensate. Tutto è nato perchéera gelosa, lei dice di no, ma faceva la gelosa. Sono le cavolate che uno dice e qui dentro se ne dicono tante. Però quandoha ...