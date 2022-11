Galles-Inghilterra in tv | orario e diretta streaming Mondiali Qatar 2022

(Di martedì 29 novembre 2022) Le indicazioni per vedere inin tv, sfida valida per la terza giornata del Gruppo B aidi. Dopo lo straripante successo contro l’Iran all’esordio, la formazione del ct Southgate si è fatta imbrigliare dagli Stati Uniti e quindi deve ancora meritarsi la qualificazione; ai vicini di casa del, invece, serve più di un miracolo, dopo una campagna deludente culminata con la meritata sconfitta contro proprio il Paese mediorientale. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20:00 di martedì 29 novembre, conche sarà visibile tv e in chiaro su Rai Uno e Rai 4K, oltre che insu Raiplay. SportFace.

