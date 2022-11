Daniele nella notte rifila un palo a Wilma | “Solo amicizia e nulla di più”

(Di martedì 29 novembre 2022) Dopo due settimane a parlare di rapporto speciale, alchimia e sentimenti puri,Goich ha confessato a Patrizia Rossetti di provare amore perDal Moro. La cantante ha addirittura detto che negli ultimi 20 anni non ha mai trovato nessun legame così intenso. E ieri serapuntata del GF Vipha sorpreso tutti perché ha commentato il rapporto con la Goich con parole che lasciavano spazio a varie interpretazioni: “Sia io che lei siamo grandi e vaccinati e sappiamo bene cosa facciamo e sappiamo bene cosa sono i sentimenti e l’amore. Il fatto che tra me e lei ci sia una sintonia forte che anche a me è capitato poche volte di trovare penso non debba essere un ostacolo per vivere la nostraspeciale qui e fuori“.frena: conGoich ...

In casa Italia la speranza di piazzare almeno un suo rappresentateTop 15. Non ci sarà Lukas ... David Zingerle (al debutto assoluto in Coppa del Mondo) eCappellari.... accanto a Gianfranco Bono c'erano il tenente colonnello Luigi Tennerello, il maggiore Walter Santacroce, il maggiore Gianfranco Da Pos e il tenenteMartinelli. Coordinati dal Maggiore ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Spine, ossessioni, piccoli deliri. I film italiani affacciati sulla prima parte del Torino Film Festival (in corso fino al 3 dicembre) compongono l’immagine di un cinema di nuvole e tempeste. Come se.