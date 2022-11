Da Ronaldo a Vlahovic e Bremer | Juve | i 10 colpi più costosi dell’era Agnelli | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di martedì 29 novembre 2022) 2022-11-29 14:45:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Si è chiusa l’era Andreaallantus, un’era lunga 12 anni e caratterizzata da successi in campo e fuori, tra scudetti e la realizzazione dello Stadium. E anche grandidi mercato: ma quali sono stati i più ricchi?e De Ligt, Dybala e qualche grande delusione: scorri la nostra GALLERY per scoprire i 10 acquisti piùdei bianconeri sotto la gestione. 10) Joao Cancelo, 40,4 milioni di euro: l’Inter non lo riscatta dal Valencia? Lanon si fa scappare l’occasione e nel 2018 regala ad Allegri uno degli esterni più forti e incisivi in circolazione. Non a caso, l’anno seguente lo rivende al City ...