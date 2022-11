Clarence Gilyard è morto | l’attore di Top Gun aveva 66 anni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 29 novembre 2022) Attore di spessore, eclettico, versatile, interprete con diversi ruoli di rilievo durante la sua lunga carriera cinematografica e televisiva. I veterani lo ricorderanno soprattutto per ”Die Hard – Trappola di cristallo”, altri per ”Walker, Texas Ranger”, oppure per ”Matlock”.Jr. ci lascia nelle ultime ore all’età di 66dopo una lunga malattia. Il triste annuncio arriva direttamente – senza ulteriori particolari – dall’Università del Nevada, con sede a Las Vegas. Qui, dal 2006era professore di cinema e teatro presso il College of Fine Arts. La sua è stata una carriera piena, ricca, durata oltre 5 decenni dagli esordi. Decenni durante i quali,ha raggiunto il successo in televisione, ma anche al cinema e sul palcoscenico teatrale. Per coloro che lo hanno seguito ...