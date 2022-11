Benzinai | sciopero di 72 ore nelle aree di servizio a dicembre | date e orari

Confesercenti Nazionale

Le organizzazioni di categoria dei gestori degli impianti autostradali, Faib, Fegica ed Anisa hanno proclamato unodelle aree di servizio autostradali di 72 ore consecutive, dalle ore 22 di martedì 13, alla stessa ora di venerdì 16 dicembre prossimo.Oltre l'80% degli impianti su scala nazionale e quasi il 90% in Liguria hanno aderito alloproclamato daiEuroGarages a marchio Esso che si è concluso alle 7 di stamattina. Secondo Faib Confesercenti, Fegica e Figisc i dati 'parlano di un'adesione massiccia che ha ... Benzinai: autostrade, concessione bene pubblico usata per lucro Nel 2011 infatti abbiamo lanciato una petizione per i trasporti pubblici gratuiti per giovani e anziani, e nel 2017 il Partito Comunista aveva avanzato una proposta in tal senso; anche il movimento ...Rotte le trattative, i lavoratori chiedono chiarezza sul futuro del polo locale. Pozzati (Uiltec): «Brutto segno la mancata ripartenza dell’impianto Est» ...