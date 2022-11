Qatar 2022 | gruppo H | Corea del Sud-Ghana 2-3**

(Di lunedì 28 novembre 2022) Al Rayyan, 28 nov. -(Adnkronos) - Ilbatte 3-2 ladel Sud in un match delH dei mondiali di Qatar, disputato all'Education City Stadium di Al-Rayyan. Doppio vantaggio degli africani nel primo tempo grazie ai gol di Salisu al 24' e Kudus al 34', nella ripresa ini trovano il pareggio grazie alla doppietta di Cho Gue-Sung, a segno al 58' e al 61'. Rete decisiva ad opera ancora di Kudus che al 68' realizza il 3-2 finale. In classifica ilaggancia a quota 3 il Portogallo,ferma a uno insieme all'Uruguay, impegnato stasera alle 20 contro CR7 e compagni.

