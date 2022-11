Pianeta Milan

Ci sono anche ottimi rapporti con Laporta, Miguel Ángel Gil,.. ." Benzema è Pallone d'oro. "È ... sono sei! Con ilne ha vinte anche due da giocatore. È il più grande, punto. Nessuno ha ...Per quanto riguarda il fondo arabo voci concrete si riferiscono a Investcorp gruppo con sede in Bahrein e che prima di Gerry Cardinale si era interessato al. BERTARELLI - L'ultima voce ... Milan, Berta: “Le seconde squadre sono molto importanti” Andrea Berta ha parlato durante la Juventus Next Gen Day delle seconde ... livello che non sono ancora maturi per la prima squadra ma ne hanno il potenziale» Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale ...Intervenuto nel corso dello Juventus Next Gen Day, Andrea Berta, direttore sportivo dell'Atlético Madrid, ha affrontato il tema delle seconde squadre: "Sono molto ...