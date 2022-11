La presidente della Bce Lagarde | “Non ho idea di quanto dovranno salire i tassi Inflazione non ha raggiunto il picco”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 novembre 2022) Movimento in rialzo per l’euro nel corsogiornata. La valuta europea è arrivata ad essere scambiata a 1,05 sul dollaro, sui massimi dallo scorso giugno, salvo poi ritracciare. A dare la “scossa” sono state le paroleBanca centrale europea Christine, che nel suo intervento al Parlamento europeo ha affermato che l’non ha ancorailha quindi spiegato che iverranno “alzati ulteriormente”. “L’zona euro non ha ancoral’apice e il rischio è che cresca anche oltre aprevisto oggi”, ha spiegato. “Non vediamo le componenti o ...