In difesa delle piume di struzzo infilate nel culo

(Di lunedì 28 novembre 2022) “So che hai dato un’occhiata al Festival di Sanremo, però hai detto che non ti sei mai vestito in maniera eccentrica per cantare. Cioè, ti hanno un po’ stupito i look dei cantanti.” “La frase mia è leggermente diversa…” “Cioé?” “Non mi son mai infilato una piuma dinel” “Non la ricordavo esattamente così… Può darsi che aiuti a cantare…” Risate. Non guardo Che tempo che fa di Fabio Fazio. Non guardo in genere programmi che siano condotti da Fabio Fazio. Potrei indicare come principale motivo il fatto che sia sampdoriano, ieri poi, figuriamoci, che si parlava del film di Marco Ponti dedicato allo scudetto dei doriani nel 1991, La bella stagione, collegati con lo studio Gianluca Vialli e Roberto Mancini, che ha anche l’aggravante di essere jesino, già autori del libro omonimo oltre che di quel miracolo, letteralmente. ...