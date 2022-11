Gilles Rocca | chi è la fidanzata Miriam Galanti | “La amo più di prima”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 28 novembre 2022)è ladi. Il loro è un amore che dura da 12 anni e che ha superato anche una recente crisi. Dopo un periodo di distacco, tra i due è tornato il sereno come ha annunciato lo stessosu Instagram. “Ma la voglia di stare insieme evidentemente era troppa e quello che abbiamo scritto per 12 lunghi anni non poteva fermarsi così! Ben tornata amore mio”, ha dichiaratoconvivono da anni. Durante l’avventura sull’Isola dei Famosi, l’attore ha spesso dichiarato il suo grande amore per lanon nascondendo il desiderio di avere una famiglia con lei. Con una storia già collaudata e consapevoli di essere ...