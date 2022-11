Emma torna a parlare del padre morto | “Sono un’altra persona” | fan commossi

(Di lunedì 28 novembre 2022)ggi tv.Marrone èto adel suo papà, Rosario, scomparso improvvisamente due mesi fa. I due erano legatissimi, tant’è che era stato lui ad inculcarle la passione per la musica. L’artista, diventata famosa grazie al talent show di Canale 5, “Amici”, ha molto sofferto per la morte del. E ha rivelato nuovi dettagli in un’intervista concessa alla direttrice di «Quotidiano Nazionale», «La Nazione», «Il Resto del Carlino», «Il Giorno» Agnese Pini durante l’evento “Luce” a Firenze. Leggi anche l’articolo —>Marrone, racconto da brividi: “I dottori mi avevano dato due mesi di vita”Marronedel: “...

... che vive con la moglie Kyra (Jodie Turner - Smith) e la loro figlia Mika (Malea... disponibile anche on demand Da giovedì 1 a sabato 31 dicembreSky Cinema Christmas, il canale giunto alla ......a parlarne a un evento a Firenze, raccontando il suo difficile percorso di riadattamento alla vita , e gli stati d'animo di rabbia con i quali deve fare i conti tutti i giorni.: "Sono ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...I rossoblù battono i toscani 3 a 1, in uno scontro diretto vitale per la salvezza Il riscatto è servito. La Gioiella Prisma Taranto espugna il Pala Estra sconfiggendo, in quattro set, l’Emma Villas Si ...