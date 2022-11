Chi è Aaron Taylor-Johnson?

... la versione giovane dell'elegante spia inglese, richiesta dalla produzione, potrebbe avere il volto diTaylor - Johnson . FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Cinema 007,sarà il ...Taylor - Johnson L'attore 32enne ha cominciato a farsi conoscere come interprete di John Lennon da adolescente nel biopic Nowhere Boy diretto dalla sua futura moglie Sam Taylor - Wood (...La producer Barbara Broccoli, ha raccontato un testimone al Sun, "si è innamorata di Aaron al provino per chi sarà il nuovo Bond a settembre". Se i rumors verranno confermati, toccherà a lui il ruolo ...Leggi su Sky TG24 l'articolo 007, Hugh Jackman rivela di esser stato preso in considerazione per il ruolo di James Bond ...