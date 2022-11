Caso Soumahoro | ora la suocera è indagata anche per truffa aggravata

(Di lunedì 28 novembre 2022) Roma, 28 nov – E’ unche si complica di giorno in giorno. Marie Therese Mukamitsindo,di Aboubakar, adesso èpere false fatturazioni. Sono queste le nuove accuse mosse dalla Procura di Latina nei confronti della donna, al centro dell’indagine in merito alla gestione di due cooperative, Karibu e Consorzio Aid. Ladel deputato di Verdi-Sinistra Italiana è oltretuttorelativamente all’impiego dei fondi erogati, ai rapporti con l’Erario e ai rapporti con i dipendenti. Ladial centro dell’indagine sulla Karibu Come riportato su questo giornale già il 18 ottobre scorso, prima che scoppiasse definitivamente il ...

Non è unche lo scandalo che riguardanon abbia connessioni con le banche, con la diplomazia, con le fondazioni opache, come più spesso accade negli scandali politici. Ha a che fare ...Esplode ilin Rai sulla difesa diEd è proprio per questo motivo che, dopo 10 anni di finanziamenti ministeriali ottenuti senza bando, nel 2019 viene scelta un'altra associazione per i ...Alle contraddizioni che hanno fatto finire nell’occhio del ciclone il deputato di Sinistra Italiana, Aboubakar Soumahoro, relative al caso delle coop gestite da sua moglie e sua suocera, si aggiunge u ...La titolare delle due società cooperative coinvolte nell'inchiesta di Latina è accusata anche di false fatturazioni e malversazione ...