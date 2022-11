Black Panther | Wakanda Forever in testa a un box office italiano in crisi | Strange World e Bones and All flop

(Di lunedì 28 novembre 2022)conserva la prima posizione al boxper la terza settimana, ma sono uni debutti del film Disneye diand All di Luca Guadagnino.è inper la settimana a un boxche registra un pesante calo negli incassi. Il cinecomic Marvel incassa altri 645.000 euro e vola a oltre 7,5 milioni di euro, ma il risultato complessivo del botteghinoè tutt'altro che esaltante. Ecco la nostra recensione di: ...

La risposta è stata allora la seguente: Lo speciale natalizio è un epilogo della Fase 4 assieme a: Wakanda Forever . James Gunn ha scritto e diretto Marvel Studios Presenta: Guardiani ...Lo speciale natalizio è un epilogo della Fase 4 assieme a: Wakanda Forever , ora al cinema. Ricordiamo che, poi, a maggio del 2023 uscirà Guardiani della Galassia Vol 3 . Nel cast, ...Black Panther: Wakanda Forever conserva la prima posizione al box office italiano per la terza settimana, ma sono un flop i debutti del film Disney Strange World e di Bones and All di Luca Guadagnino.Disney conquista le prime posizioni del box office grazie a Strange World e a Black Panther - Wakanda Forever. Un altro weekend all’insegna del cinema quello appena concluso. Un fine settimana dagli i ...