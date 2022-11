Seconde squadre | Benitez | «Con i prestiti ci si perde»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 27 novembre 2022) Le parole di Rafa, ex allenatore del Napoli, per il Next Gen Day all’Allianz Stadium dedicato alleRafa, ex allenatore del Napoli in Italia, ha preso la parola al Next Gen Day dell’Allianz Stadium. Un incontro per approfondire il tema dellealla quale prenderanno parte anche Gabriele Gravina, Presidente della FIGC, Lorenzo Casini, Presidente della Lega Serie A, Umberto Calcagno, presidente dell’AIC e il presidente della Juventus Andrea Agnelli. LE PAROLE DI– «Io ho giocato per 10 anni nel settore giovanile del Real. In Under 18 abbiamo vinto il campionato spagnolo, ero nel momento in cui potevo andare in seconda squadra. La mia idea era andare al Castilla, ma mi infortunio. Faccio il mio percorso e mi ...