Sci di fondo oggi | 20 km inseguimento Ruka 2022 | orari | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di domenica 27 novembre 2022), 20 km.. Si chiude in questo modo la prima settimana di Coppa del Mondo di sci di, che ha visto da una parte il dominio di Johannes Hoesflot Klaebo, dall’altra un bel vedere da parte della Svezia, tra Emma Ribom ed Ebba Andersson. La nuova distanza di 20 km aè il primo reale test, anche se questo è stato fondamentalmente sconfessato in partenza già da tutte le parti in causa. Si tratta, infatti, di una specie di strano artificio che poco c’entra con la storia dello sci die con varie altre questioni. Per la cronaca, Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani potrebbero anche fare bene nellamaschile. Della quale è ovviamente favorito il gruppo norvegese. Più incerta la femminile. Sci di: è di Klaebo anche la 10 km ...