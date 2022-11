Sci alpino oggi Killington slalom femminile | dove vederlo in tv e in streaming

(Di domenica 27 novembre 2022) Secondo appuntamento statunitense per la Coppa del mondo di sci. Al'Italia è reduce da un bel secondo posto ottenuto ieri, sabato 26 novembre, da Marta Bassino in gigante., domenica 27 novembre...

Secondo appuntamento sulle nevi canadesi: Paris cerca il riscatto dopo la caduta nella gara di ...Terza gara per la stagione del circo bianco femminile. L'Italia, dopo il secondo posto di Marta Bassino in gigante, spera in una buona prova anche tra i pali ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Uomini jet nuovamente protagonisti sulle nevi di Lake Louis. Dopo la discesa libera vinta sabato dal norvegese Aleksander Aamodt Kilde, in Cananda è in programma un altro appuntamento valevole per la ...