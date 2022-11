Sale a tre il bilancio delle vittime | tra loro una bimba di 5-6 anni

(Di domenica 27 novembre 2022) Ildella gigantesca frana avvenuta ieri a Casamicciolaa tre. Trovato il corpo senza vita di una donna anziana in via Celaio, dove pochi minuti prima era stato recuperato anche il cadavere di una

L'operazione ha portato al salvataggio di cinque persone ,adulti e due bambini che erano rimasti isolati in un agriturismo. Cosa è successo ad Ischia I soccorritori continuano a lavorare senza ...Con silenzio - assenso, quel Memorandum è stato rinnovato per altrianni. Il confronto E qui ... perché è un "termometro" geopolitico del mondo, e se la temperaturail segnale è da cogliere ...Sale a tre il numero dei morti accertati a causa della frana che ha colpito in località Casamicciola a Ischia. Dopo il corpo di una donna di 31 anni ritrovato già ieri, la Prefettura di Napoli ha ...Si è svolto il Cdm straordinario. Il ministro per il Sud Musumeci: 'Presto un gruppo ministeriale sul dissesto'. Eleonora Sirabella, 31 anni, la prima vittima accertata della frana di Casamicciola, si ...