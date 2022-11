Perugia-Genoa 1-0 | il tabellino

I risultati del pomeriggio: Brescia - Spal 2 - 0, Cittadella - Cosenza 1 - 1, Como - Bari 1 - 1, Frosinone - Cagliari 2 - 2,1 - 0, Sudtirol - Ascoli 2 - 2. Alle 18: Palermo - Venezia.... pari rocambolesco della capolista Frosinone in casa contro il Cagliari, vincono ilsule il Brescia contro la Spal di De Rossi. In parità le altre partite del pomeriggio in attesa di ...Il Grifo torna alla vittoria e soprattutto torna a sperare nella salvezza con 7 punti nelle ultime 5 partite. Contro il Genoa davanti a oltre ...Palermo-Venezia chiude la giornata alle 18 La sconfitta che fa più rumore nella domenica di Serie B è quella del Genoa in casa del Perugia, che lascia l'ultimo posto in classifica. Ma occhio anche a ...