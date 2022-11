Maurizio Viscidi | l’allenatore degli allenatori | “Il direttore tecnico sarà una figura molto presente nel calcio del futuro”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 novembre 2022) “Il mio primo maestro è statoSeno, docente a Coverciano. Nel 1983 avevo 21 anni e partecipai al primo corsodi giovani calciatori, organizzato in collaborazione con l’Isef di Padova. Continuai a frequentare Seno anche in seguito, da Bassano andavo a Mestre un paio di volte alla settimana per assorbire da lui più informazioni possibili. Mi portò alPadova nel 1986, aprendomi le porte delprofessionistico: con i Giovanissimi vincemmo il campionato italiano giocando a zona, che in quegli anni era una ‘pazzia’ tattica da pochi utilizzata in Italia”. Entrato in Figc nel 2010, il sessantenneoggi è il coordinatore delle nazionali giovanili azzurre. Diplomato con lode all’Isef di Padova, ha ottenuto con il massimo dei voti l’abilitazione di ...