Ischia | il ministro Musumeci a Napoli | «Ora attrezzature e mezzi pronti all' uso in tutte le isole minori»

...nel fango alla ricerca degli 11 dispersi dopo la frana che ha inondato il comune di Casamicciola a. Morta una donna di 32 anni e 13 persone sono rimaste ferite, 150 gli sfollati. Il...A me preme sottolineare che tutto il personale dei Vigili del fuoco presente adè ... ha dichiarato in un'intervista a La Stampa, ildell'Interno Matteo Piantedosi. Alle 8.30 è stato ...Il governo non ha perso tempo. Già per oggi è stato convocato il Consiglio dei ministri per la dichiarazione dello stato di emergenza. Si parla di uno stanziamento iniziale di circa ...Si continua a scavare nel fango dopo la frana che ha travolto Ischia. I soccorritori sono stati a lavoro tutta notte per cercare di ritrovare ...