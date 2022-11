Ischia | elicottero della Difesa salva 5 persone rimaste isolate in un agriturismo

(Di domenica 27 novembre 2022) Questa mattina unHH139 dell’Aeronautica Militare ha effettuato un operazione di ricerca e soccorso nelle zone colpite dalla frana di. L’operazione ha portato all’individuazione e altaggio di 5, 3 adulti e 2 bambini, che erano rimasti isolati in un. Recuperati con il verricello dell’sono stati trasportati a Casamicciola. L’intervenuto è parte del contingente di soccorso messo a disposizione ieri dal ministroGuido Crosetto; tutte le operazioni sono coordinate dal Comando Operativo di Vertice Interforze dello Stato Maggiore. Rimangono pronti a intervenire, in caso di necessità, unCH47 ...

