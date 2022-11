Frana a Ischia | il 55enne estratto dal fango ora è in prognosi riservata in un ospedale a Napoli

(Di domenica 27 novembre 2022) I soccorritori lo hanno trovato aggrappato a un palo di ferro, sommerso fino al collo dal. Ora ilsalvato dallache ha colpito l’isola diil 26 novembre è stato ricoverato inall’Caldarelli di. Secondo i medici, mentre attendeva l’arrivo dei vigili del fuoco, bloccato dall’acqua e dai detriti, l’uomo ha ingerito moltoe ha subito uno schiacciamento del torace e altri traumi in tutto il corpo. Il residente di Casamicciola è attualmente ricoverato in codice rosso presso il Trauma Center, è cosciente e costantemente monitorato. Lache si è staccata dal monte Epomeo sull’isola die si è riversata a valle, travolgendo edifici, ...

... sotto un materasso, di una casa travolta dalla. "Il Consiglio dei ministri, su proposta del ... Nello Musumeci che ha la delega alla Protezione al termine del Consiglio dei ministri su. ...Aumenta il numero dei morti accertati a causa dellache ha colpito in località Casamicciola a. Dopo il corpo di una donna di 31 anni ritrovato già ieri, la Prefettura di Napoli ha comunicato il recupero di quello di una bambina di 5 o 6 ...Ora il 55enne salvato dalla frana che ha colpito l’isola di Ischia il 26 novembre è stato ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Caldarelli di Napoli. Secondo i medici, mentre attendeva ...ROMA (ITALPRESS) – I soccorritori, grazie all’ausilio dei cani molecolari, hanno rinvenuto il cadavere di una bambina di 5-6 anni in una ...