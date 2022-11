Covid in Cina | da Pechino a Wuhan crescono le proteste contro Xi Jinping

(Di domenica 27 novembre 2022) A tre anni dai primi casi, stanno aumentando giorno dopo giorno inlele misure di “tolleranza zero” che il regime dicontinua ad adottare nel paese. Da Shanghai alla stessa, la città dei primi focolai nel 2019, molte persone scendono in piazza a manifestare. Protesta con i fogli di bianchile rigide misure anti, il 27 novembre 2022. Foto Ansa/Epa Mark R. Cristino, rivolte per i morti di Urumqi “Xi, dimettiti“, “Partito comunista, dimettiti“. Sono gli slogan urlati dai manifestanti durante lele restrizioni anti-nella megalopoli di Shanghai, – 26 milioni ...

Lasta sperimentando un numero elevato di contagi, oltre quelli registrati ad inizio pandemia. ... Per le autorità la politica zeroè necessaria per evitare decessi numerosi - come registrati ...- Anche a Whuan (città - simbolo dell'epidemia) centinaia i manifestanti si sono riversati nelle strade con fiori e fogli di carta bianchi contro la censura. Chiedono le dimissioni di Xi JinpingLa Cina e la strategia di controllo Covid zero - Sono un caso inedito le proteste scoppiate in Cina contro le restrizioni per il Covid. Anche perché sono sempre più numerose.(Foto courtesy Adora Cruises) Shanghai. Il colosso cinese CSSC (China State Shipbuilding Corporation) e il Gruppo Carnival Corporation, grazie alla ...