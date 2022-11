CM com – Mbappé come Pelé | è lui la vera stella di questi Mondiali | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di domenica 27 novembre 2022) 2022-11-27 00:30:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Né Messi, né Ronaldo e neanche Neymar. Kylianè ladiin Qatar e lo sta ribadendo con i fatti. Il gol all’esordio con l’Australia era passato inevitabilmente in sordina per la goleada della Francia, la musica è ben diversa contro la Danimarca: doppietta cruciale, prima per sbloccare l’incontro e poi per rimettere avanti i Bleus di Deschamps dopo il momentaneo pareggio di Christensen. Due gol che gli consentono di acciuffare Enner Valencia in vetta alla classifica marcatori della competizione (3 reti), ma non solo: sono la chiave per entrare nella storia.PELE’ – Sono 7 i gol ai(in 9 ...