(Di domenica 27 novembre 2022) Il servizio completo nell'edizione della Gazzetta dell'Adda in edicola e nell' edizione sfogliabile online per smartphone, tablet e Pc da sabato 26 novembre 2022.

Prima la Martesana

Ha dell'incredibile quanto accaduto domenica 19 novembre 2022 aNaviglio allo stadio Gaetano Scirea. Un genitore ha scavalcato la recinzione del campo di gioco ed è andato a picchiare l'arbitro. Una partita di quindicenni Categoria Allievi provinciali ...... ilesce vittorioso dal Comunale di Inzago con il risultato di 5 - 1 grazie alla tripletta ... la Pierino Ghezzi si impone tra le mura amiche imponendosi di misura per 2 - 1Pozzo. Dietro ... Cernusco sul Naviglio: papà scavalca la recinzione, entra in campo e va a picchiare l'arbitro Ha dell'incredibile quanto accaduto domenica 19 novembre 2022 a Cernusco sul Naviglio allo stadio Gaetano Scirea. Un genitore ha scavalcato la recinzione del campo di gioco ed è andato a picchiare l'a ...Meteo per Domenica 27 Novembre 2022, Cernusco sul Naviglio. Giornata caratterizzata da nebbia al mattino, temperatura minima 2°C, massima 8°C ...