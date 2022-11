Calendario Mondiali calcio 2022 oggi | orari 27 novembre | chi gioca | programma | tv | streaming RAI e Sky

(Di domenica 27 novembre 2022) Proseguono idiin Qatar., domenica 27, si continua con gli incontri validi per il secondo turno della fase a gironi. In campo le nazionali che compongono i gruppi E e F, per altre quattro spettacolari partite. Giappone e Costa Rica, uscite dai rispettivi esordi con morali molto diversi, apriranno ilodierno, per poi lasciare spazio a Belgio e Marocco. Alle ore 17:00 scenderanno in campo i vicecampioni del 2018 della Croazia contro l’interessante Canada. Big match della giornata alle 20:00 quando Spagna e Germania daranno vita ad un incontro già potenzialmente decisivo. Di seguito, ildelle gare indomenica 27aidi ...

