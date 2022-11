Botte | elemosina e matrimonio combinato | 14enne fa arrestare i genitori

(Di domenica 27 novembre 2022) Ridotta in schiavitù dai. Violenza e degrado in famiglia, arrestati a Roma idi una minore di quattordici anni accusati di riduzione in schiavitù e lesioni personali gravi. Dopo le indagini, coordinate dalla Procura di Roma, gli agenti della Polizia di Stato del IV Distretto San Basilio ieri mattina hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip, su richiesta della Dda nei confronti di una coppia, marito e moglie, di nazionalità bosniaca, rispettivamente di 41 e 36 anni, gravemente indiziati, in concorso tra loro, dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù e di lesioni personali gravi. Accuse contestate con l'aggravante di aver commesso questi reati nei confronti della figlia minore. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto per l'uomo la custodia cautelare in carcere, mentre la donna è stata ...

L'incubo Come detto non solo la figlia è stata oggetto di violenze e. Ripetutamente picchiata ... era stata costretta dal marito ad andare in strada a chiedere l'. E se i soldi raccolti ... Roma, 14enne ridotta in schiavitù dai genitori: arrestati Ridotta in schiavitù dai genitori. Violenza e degrado in famiglia, arrestati a Roma i genitori di una minore di quattordici anni accusati ...