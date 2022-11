Wilma Goich rischia una nomination d’ufficio | ecco perché

Leggi su biccy

(Di sabato 26 novembre 2022)una, anche se tutto può sempre accadere. Il regolamento al Grande Fratello Vip, infatti, cambia – nelle sue minime forme – di edizione in edizione. Se un tempo parole come la N-Word e la F-Word potevano portare alla squalifica, da un paio di anni a questa parte no e sono valutate solo le intenzioni. Quest’anno, ad esempio,ha fatto uno spoiler sui Mondiali di Calcio che ha probabilmente captato quando era in isolamento in albergo a causa del Covid: (“L’Argentina ha perso contro l’Arabia Saudita“). Un’azione che in passato è stata punita con una. E’ successo ad Andrea Zelletta durante la quinta edizione quando, rientrato in Casa dopo un giorno, fece una serie di ...