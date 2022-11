Una frana ha messo in ginocchio Casamicciola | è una tragedia

(Di sabato 26 novembre 2022) Si aggrava di ora in ora l’emergenza che ha colpito Ischia. Sabato mattina attorno alle 5 una vastahaletteralmente in. “Sono otto i morti accertati” ha dichiarato il Ministro Matteo Salvini. Il Governo Meloni esprime solidarietà alla popolazione colpita. Tuttavia – al momento – i Carabinieri non confermano il numero e la presenza di vittime. Ci sono dispersi, tra cui una famiglia composta da marito, moglie e neonato; una ragazza di 25 anni. Ma il numero potrebbe salire. Unache si è abbattuta su. Dalla montagna sono caduti massi, la colata ha travolto alcune case e trascinato auto fino al mare. Sono crollati 10 edifici. In arrivo soccorsi anche da fuori regione. “Situazione complicata, ci sono case sradicate dalla ...

situazione in evoluzione molto grave e da seguire'. Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi che si trova 'nella sala operativa dei vigili del fuoco in stretto contatto con il centro ...... e ci sono ancoradecina di dispersi". Intanto il Teatro San Carlo comunica l'annullamento dell'opera inaugurale "Don Carlo" prevista per oggi alle 17,00 in segno di lutto per ladi IschiaIl sindaco della Città Metropolitana di Napoli Gaetano Manfredi ha annunciato il ritrovamento di una vittima a Casamicciola, dopo la frana di questa mattina. Si tratta di una donna, come confermato ...Allagamenti e danni ovunque su tutta l’isola ma soprattutto a Casamicciola dove intorno alle cinque del mattino, proprio per via delle violenti piogge, si è originata una frana dalla parte alta di Via ...