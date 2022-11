Un fiume di fango travolge l' isola di Ischia | scene apocalittiche | ci sono dispersi

(Di sabato 26 novembre 2022) Incubosu: ci sarebbero 4travolti daldi terra e pioggia che sta sconvolgendo l'campana da alcune ore, in particolare il comune di Casamicciola Terme. La pioggia battente, a tratti diventata acquazzone, che da ieri pomeriggio insiste sulla regione, ha provocato smottamenti, allagamenti e disagi nella cittadina che era già stata colpita dal terremoto del 2017 e che ha ancora una zona rossa non risistemata. Case allagate nei primi piani,nelle strade, auto trascinate via. Decine e decine di segnalazioni alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco. Allertata anche la prefettura di Napoli. Dalle 21 di ieri sera su gran parte della Campania è allerta arancione e che dovrebbe perdurare fino alle 21 di oggi. Il porto di Casamicciola è impraticabile ...

L'Unione Sarda.it

...il maltempo ma i disagi restano nella città di Scafati che rimane sommersa da detriti e. E ... Strade allagate,Sarno e affluenti che ormai pieni e senza manutenzione si riversano nelle ...