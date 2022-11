Ultime Notizie – Bergamo | uccide il compagno con una coltellata | arrestata

(Di sabato 26 novembre 2022) Una donna la scorsa notte ha accoltellato e ucciso ilin provincia di. Poco dopo la mezzanotte, a Morengo, i carabinieri della compagnia di Treviglio hanno arrestato la donna, italiana di 51 anni, ritenuta responsabile di aver accoltellato e ucciso, al culmine di una lite, il suo, un uomo di origini nigeriane di 30 anni. Al momento l’accusa per la donna è di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. I fatti sono avvenuti all’interno dell’abitazione di via Umberto I dove convivevano. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, al culmine del litigio la donna avrebbe prima afferrato un coltello da uno dei cassetti della cucina per poi colpire frontalmente con un solo fendente al petto il suo. I soccorsi, chiamati dalla stessa donna, hanno tentato di rianimare il trentenne ma ...

