Trampolino elastico | Andrea Radaelli e Marco Tonelli conquistano il bronzo in syncro ai Mondiali giovanili

(Di sabato 26 novembre 2022) L’Italia continua a regalare magie aidi, in corso di svolgimento alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria). Dopo le medaglie d’oro conquistate da Letiziae Silvia Coluzzi, accompagnate daldi Leonardo Van Thien Cagnasso e dall’argento di Jonay Rossi (nel DMT), anchesi sono uniti alla festa. Il fratello di Letizia, tesserato per la Milano 2000 e allenato da Martina Murgo, e l’allievo di Matteo Martinelli presso la Alma Juventus Fano sono saliti sul terzo gradino del podio (45.730) alle spalle degli azeri Magsud Mahsudov e Huseyn Abbasov (48.630) e dei turchi Emir Ozturk e Fahreddin Duman (46.270) nelcategoria ...

Per la Silvia Coluzzi , fresca campionessa del mondo junior ai mondiali di ginnastica a Sofia nella specialità, arrivano i complimenti del Comune di Nettuno e del commissario straordinario Bruno Strati . Un successo straordinario che bissa il campionato europeo vinto lo scorso giugno. Anche la terza giornata della 29 edizione della World Age Group Competition di è iniziata alla grande per la spedizione italiana a Sofia. Le qualificazioni del Synchro, nella categoria 15 - 16 anni, hanno regalato subito soddisfazioni alle due coppie azzurre