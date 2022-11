Sci di fondo oggi | 10 km Ruka 2022 | orari | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di sabato 26 novembre 2022), 10 km. Si continua così, con i primi effetti dei cambiamenti (in alcuni casi difficilmente comprensibili) voluti dalla FIS in materia di Coppa del Mondo di sci di. Si arriva dopo i tanti segnali che sono stati forniti dalle due gare sprint di ieri. Johannes Hoesflot Klaebo, sulla distanza veloce, si è letteralmente scatenato. E dire che lo si riteneva proveniente da un infortunio: se già questo è il livello ora, c’è da temere per il resto dell’annata. In campo femminile, invece, c’è il sorriso per quanto fatto registrare dalla svedese Emma Ribom.in scena con tutto il contingente disponibile sia tra gli uomini che tra le donne, ma le speranze restano pur sempre piuttosto ridotte in questa competizione con partenza a intervalli dalle fattezze (in parte) modificate. Sci di: Klaebo non si batte, ...