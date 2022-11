LIVE – Musetti-Auger-Aliassime 1-2 | semifinale Finals Coppa Davis 2022 | RISULTATO in DIRETTA

16:45 Termina qui la nostra DIRETTAtestuale di Sonego - Shapovalov. L'Italia è dunque in vantaggio per 1 - 0 sul Canada in questa ... ovvero. Il toscano affronterà Felix Auger - Aliassime ...Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW SONEGO - SHAPOVALOV 7 - 6, 6 - 7, 5 - 4Italia - Canada: risultati e programma- Auger Aliassime Fognini/...Nella sfida dei numeri 2 parte Lorenzo Sonego contro Denis Shapovalov. A seguire Musetti-Aliassime e l'eventuale doppio. In palio la finale contro l'Australia ...Gli azzurri si giocano un posto in finale contro i canadesi. Nella sfida dei numeri 2 parte Lorenzo Sonego contro Denis Shapovalov. A seguire Musetti-Aliassime ...