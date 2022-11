Frana di Ischia; recuperato il primo corpo | è di una donna

Le immagini dei mezzi dei Vigili del Fuoco che sbarcano adopo lae le inondazioni che hanno colpito l'isola poco prima dell'alba, distruggendo diversi edifici a Casamicciola e in altre località. Al momento si contano oltre 10 dispersi e i ...Risale infatto al 1910 il primo allarme: all'epoca unadevastò Casamicciola dopo giorni di pioggia. Il dramma diCome anticipato,negli ultimi anni è stata tramortita più di una ...DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE Nel video alcune vetture che sono state trasportate in mare dal maltempo. (LaPresse) – Una donna morta e 12 dispersi a Ischia dove all’alba si è verificata u ...Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca chiede "lo stato di emergenza per l'isola di Ischia e i territori colpiti" ...